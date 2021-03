J’ai assisté ce jour, lundi 15 mars, à la réunion d’information organisée par la Mairie du 3e. Un échange de proximité était souhaité, c’est donc une avancée. Mais il s’agissait effectivement d’une réunion d’information et non de concertation puisque la décision de fermeture permanente de la rue est déjà prise…

Je retiens de cette réunion les points suivants, qui sont problématiques :

On ne sait toujours pas quels sont clairement les objectifs : est-ce vraiment la sécurité des abords des écoles ou bien de transformer une rue en un espace planté ?

Si on veut vraiment améliorer les choses en matière de sécurisation des abords de l’école, qu’est-il prévu sur Rebatel qui connaît un fort trafic et de multiples flux à gérer qui sont autant de risques pour les enfants et les familles qui traversent (voir la vidéo ci-dessous) ?

Les élus de la majorité du 3e l’ont reconnu. Cette décision de fermeture permanente de la rue de l’Harmonie a été prise sans que des études de circulation préalables soient menées ! Et pourtant, le document “Voirie pour tous” du CERTU précise bien que la mise en place d’aires piétonnes doit être préparée et qu’il faut tenir compte de la hiérarchisation des voiries.

Concernant cette hiérarchisation des voiries, les élus de la majorité du 3e ne semblent pas comprendre que la circulation Ouest-Est rue de l’Harmonie est nécessaire au plan de circulation du quartier, pour permettre aux habitants des rues voisines (Rebatel, Dahlias…) d’aller vers le Nord-Est. Il ne s’agit pas de vouloir faire passer rue de l’Harmonie un trafic de transit entre des quartiers lyonnais. En laissant ouverte la rue en dehors des heures d’entrée et de sortie des écoles, il s’agit juste de permettre aux riverains de ne pas faire 1,6 km de détour pour rentrer chez eux, et de perdre parfois 15 minutes (voir la 2e vidéo ci-dessous sur la réalité du détour), et de permettre aux habitants du quartier d’en sortir sans détour.

Circulation rue Rebatel au moment de l’entrée des écoles